"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские космонавты в будущем могут начать летать к МКС на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.
"Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия", — сказал он агентству.
При этом, добавил Устименко, американские астронавты в этом случае продолжат по обмену летать на российских кораблях.
Crew Dragon стартовал на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в субботу, 30 мая, в 22.22 мск. На орбиту отравились Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Корабль должен добраться до МКС через 19 часов, после чего совершить стыковку со станцией в автоматическом режиме. Для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым стартом после завершения программы "Спейс шаттл" в 2011 году. Последние 9 лет американские астронавты отправлялись на орбиту на российских "Союзах" за плату.
Ранее в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов рассказал, что отобрана группа российских космонавтов для полетов на Международную космическую станцию на новых американских пилотируемых кораблях, среди них - Андрей Борисенко.