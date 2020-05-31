Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T16:03
https://ria.ru/20200531/1572246936.html
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572240844_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_956046c8d8a2ad31562e606a4a500994.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска

13:11 31.05.2020 (обновлено: 16:03 31.05.2020)
49192
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
© РИА Новости / NASA
Перейти в фотобанк
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские космонавты в будущем могут начать летать к МКС на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

"Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия", — сказал он агентству.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Вчера, 12:35
В доску свой. Маск предстал в образе солиста "Землян" и уколол Рогозина
При этом, добавил Устименко, американские астронавты в этом случае продолжат по обмену летать на российских кораблях.
Crew Dragon стартовал на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в субботу, 30 мая, в 22.22 мск. На орбиту отравились Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Корабль должен добраться до МКС через 19 часов, после чего совершить стыковку со станцией в автоматическом режиме. Для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым стартом после завершения программы "Спейс шаттл" в 2011 году. Последние 9 лет американские астронавты отправлялись на орбиту на российских "Союзах" за плату.
Ранее в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов рассказал, что отобрана группа российских космонавтов для полетов на Международную космическую станцию на новых американских пилотируемых кораблях, среди них - Андрей Борисенко.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Вчера, 11:35РИА Наука
В РАН прокомментировали запуск корабля Илона Маска
385467694
Обсудить 26
Павел ВласовВладимир УстименкоИлон МаскSpaceX Falcon 9Андрей БорисенкоМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXРоскосмосСШАВ мире
Популярные комментарии
Надеяться не стоит, дальше будет как с СП-2 - палки в колеса Роскосмосу и санкции на космонавтов и технологии. США вели себя корректно только пока Россия была нужна для полетов, а дальше США будут себя вести как США.
31 мая, 13:23
Адам Ваксель
86402012
Не понятно, почему США позволили Маску рисковать экипажем, ведь испытаний этой модели корабля были крайне минимальные а это говорит о том, что в будущем не исключены катастрофы. И зачем российским космонавтам всё это надо, я никак понять не могу?
31 мая, 13:46
Игорь Розенер
61130019
Рекомендуем
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск ответил Рогозину на слова о доставке астронавтов США на МКС
Виды Гонконга
СМИ: США продает имущество в Гонконге на фоне напряженности с КНР
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
В РАН прокомментировали запуск корабля Илона Маска
Пластиковые ложки и вилки
Греция начала избавляться от одноразового пластика
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин назвал свое высказывание про батут предупреждением
Красная площадь в Москве
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Андриянов и служебная немецкая овчарка по кличке Персей
В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
"Это не Марс": Пушков оценил значение запуска корабля Маска
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
В "Роскосмосе" прокомментировали запуск корабля Илона Маска
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Рогозин оценил шутку Маска про батут
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
Лента новостейМолния