"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска

"Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия", — сказал он агентству.

В доску свой. Маск предстал в образе солиста "Землян" и уколол Рогозина

В доску свой. Маск предстал в образе солиста "Землян" и уколол Рогозина

При этом, добавил Устименко, американские астронавты в этом случае продолжат по обмену летать на российских кораблях.