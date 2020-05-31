СМИ: в Джексонвилле в ходе беспорядков ранили офицера полиции

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Офицер полиции получил ножевое ранение в шею в Офицер полиции получил ножевое ранение в шею в Джексонвилле (американский штат Флорида) в ходе беспорядков в городе, он госпитализирован, передает News4JAX.

По его данным, шериф Майк Уильямс заявил, что в ходе протестов в городе произошли нападения и на других офицеров, которые пострадали от камней и кирпичей. Уильямс отметил, что было произведено множество задержаний, однако не уточнил точного числа задержанных.

Demonstration happening in front of the Jacksonville Sheriffs Office. pic.twitter.com/DxayTtGtqC — Marilyn Parker (@MarilynParkerTV) May 30, 2020

Мэр Джексонвилла Ленни Карри заявил, в свою очередь, что протест начался при участии около 1,2 тысячи мирных людей, однако впоследствии, когда эти люди покинули демонстрацию, начались беспорядки и насилие.

"Мы не будем мириться с этим в нашем городе и не позволим нашему городу сгореть дотла", - сказал Карри.

По данным СМИ, в связи с протестами не менее 25 городов в 16 штатах ввели комендантский час, однако в Джексонвилле подобной меры принято не было.