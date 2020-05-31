СМИ: в Джексонвилле в ходе беспорядков ранили офицера полиции

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Офицер полиции получил ножевое ранение в шею в Джексонвилле (американский штат Флорида) в ходе беспорядков в городе, он госпитализирован, передает News4JAX.
По его данным, шериф Майк Уильямс заявил, что в ходе протестов в городе произошли нападения и на других офицеров, которые пострадали от камней и кирпичей. Уильямс отметил, что было произведено множество задержаний, однако не уточнил точного числа задержанных.
Demonstration happening in front of the Jacksonville Sheriffs Office. pic.twitter.com/DxayTtGtqC— Marilyn Parker (@MarilynParkerTV) May 30, 2020
Мэр Джексонвилла Ленни Карри заявил, в свою очередь, что протест начался при участии около 1,2 тысячи мирных людей, однако впоследствии, когда эти люди покинули демонстрацию, начались беспорядки и насилие.
"Мы не будем мириться с этим в нашем городе и не позволим нашему городу сгореть дотла", - сказал Карри.
По данным СМИ, в связи с протестами не менее 25 городов в 16 штатах ввели комендантский час, однако в Джексонвилле подобной меры принято не было.
Беспорядки вспыхнули в ряде городов США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.