Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T13:07
https://ria.ru/20200531/1572246790.html
СМИ: в Джексонвилле в ходе беспорядков ранили офицера полиции
https://cdn23.img.ria.ru/images/152726/33/1527263324_0:580:5568:3712_1036x0_80_0_0_19466371bf0ca31d929d9c1f8258b86e.jpg
РИА Новости

СМИ: в Джексонвилле в ходе беспорядков ранили офицера полиции

13:07 31.05.2020
727
© AP Photo / Laura HealdПолиция в Джексонвилле
Полиция в Джексонвилле
© AP Photo / Laura Heald
Полиция в Джексонвилле. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Офицер полиции получил ножевое ранение в шею в Джексонвилле (американский штат Флорида) в ходе беспорядков в городе, он госпитализирован, передает News4JAX.
По его данным, шериф Майк Уильямс заявил, что в ходе протестов в городе произошли нападения и на других офицеров, которые пострадали от камней и кирпичей. Уильямс отметил, что было произведено множество задержаний, однако не уточнил точного числа задержанных.
Мэр Джексонвилла Ленни Карри заявил, в свою очередь, что протест начался при участии около 1,2 тысячи мирных людей, однако впоследствии, когда эти люди покинули демонстрацию, начались беспорядки и насилие.
"Мы не будем мириться с этим в нашем городе и не позволим нашему городу сгореть дотла", - сказал Карри.
По данным СМИ, в связи с протестами не менее 25 городов в 16 штатах ввели комендантский час, однако в Джексонвилле подобной меры принято не было.
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
Вчера, 10:29
Патроны с краской. На видео сняли зачистку Миннеаполиса Нацгвардией США
Беспорядки вспыхнули в ряде городов США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
46271216
Обсудить 2
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжексонвиллМиннеаполисСШАВ мире
Рекомендуем
Пластиковые ложки и вилки
Греция начала избавляться от одноразового пластика
Полицейские в Миннеаполисе применяют перцовый спрей против представителя СМИ
Появилось видео применения полицией Миннеаполиса газа против журналистов
Полицейская машина в Индианаполисе, США
СМИ: в Индианаполисе не менее трех человек погибло во время протестов
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска
Виды Гонконга
СМИ: США продает имущество в Гонконге на фоне напряженности с КНР
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
"Черная война" в США: худшее еще впереди
Младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Андриянов и служебная немецкая овчарка по кличке Персей
В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте
Прохожие на площади Трокадеро в Париже
Во Франции в июне планируют открывать бары и рестораны
Полицейские в Миннеаполисе применяют перцовый спрей против представителя СМИ
В СЖР прокомментировали действия полиции в США против журналистов
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число заболевших COVID-19 выросло до 19 257
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке полицейский распылил протестующему в лицо перцовый спрей
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Вице-президент США Джо Байден
Байден осудил ожесточенные протесты в США
Вертолет МИ-8
На Украине военный вертолет совершил жесткую посадку на учениях
Беспорядки в Миннеаполисе
ФБР займется расследованием действий "Антифа" во время беспорядков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
Лента новостейМолния