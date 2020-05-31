В Москве шесть человек пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

"Ночью 31 мая на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии в нескольких машинах оказались заблокированы люди. После проведения аварийно-спасательных работ спасатели транспортировали шесть пострадавших к машинам скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.