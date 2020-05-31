Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T13:12
https://ria.ru/20200531/1572246398.html
В Москве шесть человек пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572246500_0:81:1024:657_1036x0_80_0_0_f2fd7c9a7eadc50c55abbccedc914417.jpg
РИА Новости

В Москве шесть человек пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

12:54 31.05.2020 (обновлено: 13:12 31.05.2020)
1934
© Фото : Отдел видеодокументации ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"ДТП с участием 3-х автомобилей, произошедшее ночью 31 мая на Кутузовском проспекте в Москве
ДТП с участием 3-х автомобилей, произошедшее ночью 31 мая на Кутузовском проспекте в Москве
© Фото : Отдел видеодокументации ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"
ДТП с участием 3-х автомобилей, произошедшее ночью 31 мая на Кутузовском проспекте в Москве
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, все пострадавшие госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
"Ночью 31 мая на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии в нескольких машинах оказались заблокированы люди. После проведения аварийно-спасательных работ спасатели транспортировали шесть пострадавших к машинам скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
© Фото : Отдел видеодокументации ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"ДТП с участием 3-х автомобилей, произошедшее ночью 31 мая на Кутузовском проспекте в Москве
ДТП с участием 3-х автомобилей, произошедшее ночью 31 мая на Кутузовском проспекте в Москве
© Фото : Отдел видеодокументации ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"
ДТП с участием 3-х автомобилей, произошедшее ночью 31 мая на Кутузовском проспекте в Москве
Для деблокации пострадавших спасатели использовали специальный гидравлический инструмент, при помощи которого они разжали искореженные части автомобилей и освободили заблокированных людей.
1031305
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пассажиры на станции метро Московского метрополитена
В Москве задержали мужчину, угрожавшего пассажирам метро
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами Мосводостока
Власти рассказали о последствиях непогоды в столице
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Астронавт Бенкен рассказал об ощущениях от полета на Crew Dragon
Работа художника Ganbrood (Bas Uterwijk) по воссозданию облика Наполеона с помощью искусственного интеллекта
Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона
Семья
Российские семьи начнут получать сразу несколько выплат на детей
Младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Андриянов и служебная немецкая овчарка по кличке Персей
В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте
Сотрудница автосалона
В России расширили программу льготного автокредитования
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве у мужчины похитили рюкзак с 12 миллионами рублей
Поваленное ветром дерево
Упавшее на северо-востоке Москвы дерево повредило две машины
Теплая погода в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву придет теплая летняя погода
Джек-Рассел-терьер и Шелти
Кинологи назвали лучшие породы собак для детей
В метро
Дептранс рассказал, как москвичам продлить проездной после 14 июня
Сотрудник пожарной службы
Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами Мосводостока. 31 мая 2020
В Москве три моста подтопило в результате сильного ливня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
Лента новостейМолния