В Москве шесть человек пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, все пострадавшие госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
"Ночью 31 мая на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии в нескольких машинах оказались заблокированы люди. После проведения аварийно-спасательных работ спасатели транспортировали шесть пострадавших к машинам скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
© Фото : Отдел видеодокументации ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"ДТП с участием 3-х автомобилей, произошедшее ночью 31 мая на Кутузовском проспекте в Москве
© Фото : Отдел видеодокументации ПТ и АСР ГКУ "ПСЦ"
ДТП с участием 3-х автомобилей, произошедшее ночью 31 мая на Кутузовском проспекте в Москве
Для деблокации пострадавших спасатели использовали специальный гидравлический инструмент, при помощи которого они разжали искореженные части автомобилей и освободили заблокированных людей.