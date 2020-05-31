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2020-05-31T14:32
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В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте
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РИА Новости

В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте

12:55 31.05.2020 (обновлено: 14:32 31.05.2020)
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© Фото : Пресс-служба МВД по Чувашской РеспубликМладший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Андриянов и служебная немецкая овчарка по кличке Персей
Младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Андриянов и служебная немецкая овчарка по кличке Персей
© Фото : Пресс-служба МВД по Чувашской Республик
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Полицейская овчарка по кличке Персей обнаружила в болоте пропавшего девятилетнего мальчика, стоявшего по пояс в воде, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Около 14 часов 30 мая в дежурную часть ОМВД России по Канашскому району поступило сообщение от родителей девятилетнего мальчика, пропавшего в районе кладбища села Ачаксы Канашского района. Пока бабушка мальчика прибиралась на могиле родственников, ребенок ушел в неизвестном направлении — по всей видимости, в расположенный рядом лес.
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"На место происшествия немедленно выехал весь личный состав ОМВД России по Канашскому району. Служебная немецкая овчарка по кличке Персей взяла след со скамейки на кладбище, где некоторое время сидел пропавший ребенок, и повела младшего инспектора-кинолога Михаила Андриянова и его коллег в лес. Через полтора часа мальчик был обнаружен в полутора километрах от кладбища стоящим по пояс в воде — местность здесь болотистая. К счастью, с ним все оказалось в порядке, медицинская помощь не потребовалась", — говорится в сообщении ведомства.
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Чувашская Республика (Чувашия)Канашский районПроисшествия
Популярные комментарии
Вот так полицейские и должны работать как этот пёс!))
31 мая, 14:44
патриот бывший
5610205
вкусную косточку песику!
31 мая, 15:43
bberia
6110000
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