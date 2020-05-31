В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте

Около 14 часов 30 мая в дежурную часть ОМВД России по Канашскому району поступило сообщение от родителей девятилетнего мальчика, пропавшего в районе кладбища села Ачаксы Канашского района. Пока бабушка мальчика прибиралась на могиле родственников, ребенок ушел в неизвестном направлении — по всей видимости, в расположенный рядом лес.
28 января, 12:12Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.
"На место происшествия немедленно выехал весь личный состав ОМВД России по Канашскому району. Служебная немецкая овчарка по кличке Персей взяла след со скамейки на кладбище, где некоторое время сидел пропавший ребенок, и повела младшего инспектора-кинолога Михаила Андриянова и его коллег в лес. Через полтора часа мальчик был обнаружен в полутора километрах от кладбища стоящим по пояс в воде — местность здесь болотистая. К счастью, с ним все оказалось в порядке, медицинская помощь не потребовалась", — говорится в сообщении ведомства.