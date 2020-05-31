Власти рассказали о последствиях непогоды в столице

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщила, что из-за непогоды в городе повалены 96 деревьев, получили повреждения 20 автомобилей, обошлось без пострадавших.

Отмечается, что с пятницы в столице в среднем выпало около 80 миллиметров осадков, при этом на северо-востоке и юго-западе местами - до 110 миллиметров. Месячная норма - 51 миллиметр, всего за май уже выпало 155 миллиметров, сегодня до конца дня дождливая погода сохранится, ожидается еще 17 миллиметров осадков. При этом ливни сопровождаются сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.

"По данным на 12.00 по Москве, в городе повалены 96 деревьев, получили повреждения 20 автомобилей, пострадавших нет. За прошедшие сутки в городе было зафиксировано 18 локальных подтоплений, они были оперативно ликвидированы. Аварийные службы ГБУ " Автомобильные дороги ", " Мосводоканала " и " Мосводостока " работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Уточняется, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений не допущено.

В комплексе городского хозяйства призывают москвичей во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.