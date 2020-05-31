Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T13:14
https://ria.ru/20200531/1572246180.html
Власти рассказали о последствиях непогоды в столице
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572243356_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_b9339cabc17200175bcae3255598946f.jpg
РИА Новости

Власти рассказали о последствиях непогоды в столице

12:43 31.05.2020 (обновлено: 13:14 31.05.2020)
879
© АГН "Москва" / Мобильный репортер Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами "Мосводостока"
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами Мосводостока
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщила, что из-за непогоды в городе повалены 96 деревьев, получили повреждения 20 автомобилей, обошлось без пострадавших.
Отмечается, что с пятницы в столице в среднем выпало около 80 миллиметров осадков, при этом на северо-востоке и юго-западе местами - до 110 миллиметров. Месячная норма - 51 миллиметр, всего за май уже выпало 155 миллиметров, сегодня до конца дня дождливая погода сохранится, ожидается еще 17 миллиметров осадков. При этом ливни сопровождаются сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.
Дождь в Москве
Вчера, 11:08
В центре России дожди подтопили три моста и 170 приусадебных участков
"По данным на 12.00 по Москве, в городе повалены 96 деревьев, получили повреждения 20 автомобилей, пострадавших нет. За прошедшие сутки в городе было зафиксировано 18 локальных подтоплений, они были оперативно ликвидированы. Аварийные службы ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосводоканала" и "Мосводостока" работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Уточняется, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений не допущено.
Кадры подтопленных районов в подмосковном Красногорске
Вчера, 11:45
В Подмосковье дожди подтопили десять дачных домов и 83 участка
В комплексе городского хозяйства призывают москвичей во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.
"При сильном ливне и ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
300703
Обсудить 0
ПогодаНовости - НедвижимостьМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Теплая погода в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву придет теплая летняя погода
Лето в Москве
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
В метро
Дептранс рассказал, как москвичам продлить проездной после 14 июня
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами Мосводостока. 31 мая 2020
В Москве три моста подтопило в результате сильного ливня
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
ДТП с участием 3-х автомобилей, произошедшее ночью 31 мая на Кутузовском проспекте в Москве
В Москве шесть человек пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте
Пассажиры на станции метро Московского метрополитена
В Москве задержали мужчину, угрожавшего пассажирам метро
Мальчик, брошенный своей матерью, в отделении полиции в Волгограде
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
Младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Андриянов и служебная немецкая овчарка по кличке Персей
В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте
Девушки
Гидрометцентр рассказал о погоде в европейской части России в июне
Дождь в Москве
В центре России дожди подтопили три моста и 170 приусадебных участков
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье
Закрытый для посетителей ЦПКиО имени М. Горького в Москве
Московские парки подготовились к открытию с 1 июня
Сотрудники коммунальных служб в Московской области
Более 250 человек ликвидируют последствия подтоплений в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
Лента новостейМолния