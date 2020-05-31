В Псковской области выявили два очага коронавируса

"На сегодняшний день эпидобстановка остается сложной… Основные очаги на сегодняшний день – это Порховская межрайонная больница, где заражены 12 человек, половина из которых медицинские работники, Великолукский мясокомбинат (31 случай). И, к сожалению,… в этом плане полыхнул Плюсский район, где 11 случаев заболевших, и все эти люди – сотрудники районной администрации. Всего там работают 29 человек, и получается, что более трети на сегодняшний день заболели", - рассказал Ведерников в видеообращении к жителям, опубликованном в его аккаунте в Instagram.