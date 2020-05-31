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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T12:41
https://ria.ru/20200531/1572246032.html
В Псковской области выявили два очага коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Псковской области выявили два очага коронавируса

12:41 31.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Очаги коронавирусной инфекции возникли в администрации Плюсского района Псковской области, где заразились более трети сотрудников, а также на Великолукском мясокомбинате, где выявлен 31 случай COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"На сегодняшний день эпидобстановка остается сложной… Основные очаги на сегодняшний день – это Порховская межрайонная больница, где заражены 12 человек, половина из которых медицинские работники, Великолукский мясокомбинат (31 случай). И, к сожалению,… в этом плане полыхнул Плюсский район, где 11 случаев заболевших, и все эти люди – сотрудники районной администрации. Всего там работают 29 человек, и получается, что более трети на сегодняшний день заболели", - рассказал Ведерников в видеообращении к жителям, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

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Как уточнил губернатор, причиной вспышки коронавируса в районной администрации стало, вероятнее всего, несоблюдение масочного режима.
"Скорее всего, будет принято решение о дистанционной работе администрации", - отметил он.
Ранее в пятницу Ведерников сообщал, что эпидситуация в Псковской области пока не позволяет перейти к реализации первого этапа снятия ограничительных мер. При этом ряд ограничений смягчен. Так, детям разрешены самостоятельные прогулки, но только по двое, а парки открыты для жителей без права использования скамеек, а также детских и спортивных площадок.
По данным оперштаба региона, на воскресенье в Псковской области подтверждено 887 случаев коронавирусной инфекции против 815 в субботу. Выздоровели 343 человека, 10 – скончались.
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