В Грузии за сутки выявили 26 заболевших COVID-19

Кроме того, в режиме карантина находятся 2494 человека, в стационаре под наблюдением - 301.

Согласно статистике, в течение последней недели в Грузии ежедневно отмечалось 1-8 новых случаев инфицирования. По данным минздрава, 18 из новых 26 случаев заражения COVID-19 выявлены в селе Болнисского района, который находится в режиме строгого карантина.