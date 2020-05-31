Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T12:37
https://ria.ru/20200531/1572245941.html
В Грузии за сутки выявили 26 заболевших COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342137_0:221:2743:1763_1036x0_80_0_0_ad5eeb1151792f33c7f0b7e0d1ec9082.jpg
РИА Новости

В Грузии за сутки выявили 26 заболевших COVID-19

12:37 31.05.2020
1542
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкОчередь в магазин на улице Тбилиси
Очередь в магазин на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Очередь в магазин на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 26 и достигло 783 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число инфицированных - 783, среди них выздоровели 605, смертельных случаев -12", - говорится на сайте.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Кроме того, в режиме карантина находятся 2494 человека, в стационаре под наблюдением - 301.
В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса. Ранее премьер-министр Георгий Гахария заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Согласно статистике, в течение последней недели в Грузии ежедневно отмечалось 1-8 новых случаев инфицирования. По данным минздрава, 18 из новых 26 случаев заражения COVID-19 выявлены в селе Болнисского района, который находится в режиме строгого карантина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
601000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
Рекомендуем
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 476
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 26 тысяч
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
На Украине объявили об успешном испытании ракет "Нептун"
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число случаев COVID-19 превысило девять тысяч
Прохожие на площади Трокадеро в Париже
Во Франции в июне планируют открывать бары и рестораны
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
В России ужесточили ответственность за нарушения организации отдыха детей
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами Мосводостока
Власти рассказали о последствиях непогоды в столице
Полиция в Джексонвилле
СМИ: в Джексонвилле в ходе беспорядков ранили офицера полиции
Машина скорой медицинской помощи
В Псковской области выявили два очага коронавируса
Полицейский
В Мордовии полицейских арестовали по делу о превышении полномочий
Вертолет МИ-8
На Украине военный вертолет совершил жесткую посадку на учениях
Полицейский в Сомали
В Сомали шесть человек погибли при подрыве автобуса
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5494
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
Лента новостейМолния