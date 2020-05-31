В Грузии за сутки выявили 26 заболевших COVID-19

ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 26 и достигло 783 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число инфицированных - 783, среди них выздоровели 605, смертельных случаев -12", - говорится на сайте.
Кроме того, в режиме карантина находятся 2494 человека, в стационаре под наблюдением - 301.
В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса. Ранее премьер-министр Георгий Гахария заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.
Согласно статистике, в течение последней недели в Грузии ежедневно отмечалось 1-8 новых случаев инфицирования. По данным минздрава, 18 из новых 26 случаев заражения COVID-19 выявлены в селе Болнисского района, который находится в режиме строгого карантина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.