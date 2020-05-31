В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 26 тысяч

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество подтверждённых случаев коронавируса в Индонезии превысило 26 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки в стране было выявлено 700 случаев COVID-19. Общее количество зараженных достигло 26 473. Число летальных исходов увеличилось за сутки на 40 и достигло 1613. За все время излечились 7 308 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф