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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T12:37
https://ria.ru/20200531/1572245911.html
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 26 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 26 тысяч

12:37 31.05.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество подтверждённых случаев коронавируса в Индонезии превысило 26 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки в стране было выявлено 700 случаев COVID-19. Общее количество зараженных достигло 26 473. Число летальных исходов увеличилось за сутки на 40 и достигло 1613. За все время излечились 7 308 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИндонезияВ мире
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