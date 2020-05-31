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В Москве задержали мужчину, угрожавшего пассажирам метро
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РИА Новости

В Москве задержали мужчину, угрожавшего пассажирам метро

12:31 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры на станции метро Московского метрополитена
Пассажиры на станции метро Московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пассажиры на станции метро Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали в Московском метрополитене мужчину, угрожавшего пассажирам пистолетом и ножом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, в полицию поступило сообщение от очевидца, что на Таганско-Краснопресненской линии метро неизвестный ведёт себя неадекватно, использует нецензурную лексику в адрес пассажиров, а также угрожает им ножом и пистолетом.
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"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро "Юго-Западная". Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья", - сказала Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", подозреваемый взят под стражу.
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Ирина ВолкМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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