На Украине военный вертолет совершил жесткую посадку на учениях

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Украинский военный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку во время учений, которые проходили на побережье Азовского моря, об этом сообщило издание "Украинский милитарный портал".
Ранее Минобороны Украины сообщало об учениях морских пехотинцев на побережье Азовского моря, в ходе которых отрабатывалась боевая стрельба и навыки десантирования.
"Во время учений один из вертолетов Ми-8 совершил аварийную посадку. Ми-8 приземлился на берегу", - пишет издание.
На снимках, которые публикует портал, видно, что в результате жесткой посадки были сломаны полозковые шасси вертолета.