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2020-05-31T13:09
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В "Роскосмосе" прокомментировали запуск корабля Илона Маска
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РИА Новости

В "Роскосмосе" прокомментировали запуск корабля Илона Маска

12:29 31.05.2020 (обновлено: 13:09 31.05.2020)
69773
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
© РИА Новости / NASA
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В "Роскосмосе" не понимают "истерики" по поводу удачного запуска частного корабля Crew Dragon, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!" — написал он в Twitter.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Вчера, 11:35РИА Наука
В РАН прокомментировали запуск корабля Илона Маска
Устименко подчеркнул важность иметь несколько возможностей добраться до Международной космической станции.

"Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно!" — добавил он.

Накануне ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании Илона Маска Space X стартовала с мыса Канаверал. На борту находятся два астронавта Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они дали кораблю имя Endeavor.
Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания. Кроме того, США впервые за девять лет отправили людей в космос.
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
27 мая, 08:39
Crew Dragon. Главная надежда NASA
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РоссияCrew DragonВладимир УстименкоИлон МаскКосмосSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXСША
Популярные комментарии
Еще раз переименуют советские ракеты, которые они выдают за новые.
31 мая, 12:40
rsremal spb
11914113140
"Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно!". Не интересно, но смешно. Полезно новый день со смеха начинать, особенно когда он исходит от Роскосмоса! Особый привет Рогозину!
31 мая, 12:38
РБРуслан Браско
908115171
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