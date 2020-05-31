В "Роскосмосе" прокомментировали запуск корабля Илона Маска

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В "Роскосмосе" не понимают "истерики" по поводу удачного запуска частного корабля Crew Dragon, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!" — написал он в Twitter.
Устименко подчеркнул важность иметь несколько возможностей добраться до Международной космической станции.
"Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно!" — добавил он.
Накануне ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании Илона Маска Space X стартовала с мыса Канаверал. На борту находятся два астронавта Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они дали кораблю имя Endeavor.
Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания. Кроме того, США впервые за девять лет отправили людей в космос.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA