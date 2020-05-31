Более 250 человек ликвидируют последствия подтоплений в Подмосковье

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 250 человек и порядка 80 единиц техники привлечены к ликвидации последствий подтопления на территории Московской области из-за прошедших сильных дождей, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось о подтоплении в Подмосковье 92 приусадебных участков, 15 дачных домов и одного участка автодороги. Работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники, в том числе мотопомп и вакуумных насосов.
"Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 253 человека, 80 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в готовности к реагированию на случай ухудшения ситуации с паводком находится аэромобильная группировка общей численностью 200 человек. На ее оснащении находятся 29 единиц специальной техники и 10 плавсредств.