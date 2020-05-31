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2020-05-31T12:26
https://ria.ru/20200531/1572245539.html
Более 250 человек ликвидируют последствия подтоплений в Подмосковье
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РИА Новости

Более 250 человек ликвидируют последствия подтоплений в Подмосковье

12:26 31.05.2020
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© Фото : Администрация городского округа Красногорск Московской областиСотрудники коммунальных служб в Московской области
Сотрудники коммунальных служб в Московской области
© Фото : Администрация городского округа Красногорск Московской области
Сотрудники коммунальных служб в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 250 человек и порядка 80 единиц техники привлечены к ликвидации последствий подтопления на территории Московской области из-за прошедших сильных дождей, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось о подтоплении в Подмосковье 92 приусадебных участков, 15 дачных домов и одного участка автодороги. Работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники, в том числе мотопомп и вакуумных насосов.
Ассенизаторская машина откачивает воду в поселке Нахабино Московской области
30 мая, 15:48
В подмосковном Нахабино подтопило 80 приусадебных участков
"Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 253 человека, 80 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в готовности к реагированию на случай ухудшения ситуации с паводком находится аэромобильная группировка общей численностью 200 человек. На ее оснащении находятся 29 единиц специальной техники и 10 плавсредств.
Кадры подтопленных районов в подмосковном Красногорске
30 мая, 16:30
В Красногорске жилые дома проверят на безопасность после подтопления
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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