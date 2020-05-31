ГАЗА, 31 мая - РИА Новости. Мечеть аль-Акса в Иерусалиме открылась для верующих спустя 70 дней, которые она была закрыта из-за коронавируса, сообщает агентство ВАФА.
"Мечеть аль-Акса в Иерусалиме была открыта сегодня на рассвете управлением по делам мусульманских святынь "Вакф" после 70 дней закрытия из-за коронавируса", - сообщает агентство.
Директор мечети Омар аль-Кисвани заявил агентству, что "сегодня мечеть аль-Акса открывается с соблюдением инструкций министерства здравоохранения".
В прошлую среду сообщалось, что представители "Вакф" начали мыть и дезинфицировать внутренние дворы, террасы и коридоры мечети.
Ранее власти Палестины приняли решение об открытии всех мечетей и церквей при условии ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции между верующими во время молитвы.
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