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Религия и мировоззрение
2020-05-31T14:16
https://ria.ru/20200531/1572245222.html
Мечеть аль-Акса в Иерусалиме открылась для верующих
https://cdn23.img.ria.ru/images/151049/57/1510495741_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_a33b97466a24039070f5ad690eacc9de.jpg
РИА Новости

Мечеть аль-Акса в Иерусалиме открылась для верующих

12:13 31.05.2020 (обновлено: 14:16 31.05.2020)
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© РИА Новости / Заман РамазановКупол Скалы рядом с мечетью аль-Акса
Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса. Архивное фото
ГАЗА, 31 мая - РИА Новости. Мечеть аль-Акса в Иерусалиме открылась для верующих спустя 70 дней, которые она была закрыта из-за коронавируса, сообщает агентство ВАФА.
"Мечеть аль-Акса в Иерусалиме была открыта сегодня на рассвете управлением по делам мусульманских святынь "Вакф" после 70 дней закрытия из-за коронавируса", - сообщает агентство.
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Директор мечети Омар аль-Кисвани заявил агентству, что "сегодня мечеть аль-Акса открывается с соблюдением инструкций министерства здравоохранения".
В прошлую среду сообщалось, что представители "Вакф" начали мыть и дезинфицировать внутренние дворы, террасы и коридоры мечети.
Ранее власти Палестины приняли решение об открытии всех мечетей и церквей при условии ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции между верующими во время молитвы.
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