Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса. Архивное фото

Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса

ГАЗА, 31 мая - РИА Новости. Мечеть аль-Акса в Мечеть аль-Акса в Иерусалиме открылась для верующих спустя 70 дней, которые она была закрыта из-за коронавируса, сообщает агентство ВАФА

"Мечеть аль-Акса в Иерусалиме была открыта сегодня на рассвете управлением по делам мусульманских святынь "Вакф" после 70 дней закрытия из-за коронавируса", - сообщает агентство.

Директор мечети Омар аль-Кисвани заявил агентству, что "сегодня мечеть аль-Акса открывается с соблюдением инструкций министерства здравоохранения".

В прошлую среду сообщалось, что представители "Вакф" начали мыть и дезинфицировать внутренние дворы, террасы и коридоры мечети.

Ранее власти Палестины приняли решение об открытии всех мечетей и церквей при условии ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции между верующими во время молитвы.