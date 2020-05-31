В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

"За последние сутки в области подтверждены 48 случаев коронавирусной инфекции. Двое заболевших прибыли из других субъектов РФ, один из Москвы (выявлен при обследовании в обсерваторе), другой из Новосибирска. У 10 заболевших не удалось определить контакта с источником инфекции в окружении, и при опросе, а это в основном люди пожилого возраста, имеющие соматические заболевания, они указали лишь на посещение магазинов и аптек", - рассказали в штабе.