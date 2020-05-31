В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 31 мая - РИА Новости. Два пациента, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, приехали в регион из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждены 48 случаев коронавирусной инфекции. Двое заболевших прибыли из других субъектов РФ, один из Москвы (выявлен при обследовании в обсерваторе), другой из Новосибирска. У 10 заболевших не удалось определить контакта с источником инфекции в окружении, и при опросе, а это в основном люди пожилого возраста, имеющие соматические заболевания, они указали лишь на посещение магазинов и аптек", - рассказали в штабе.
В оперштабе отметили, что среди заболевших трое детей до 14 лет, один подросток, 15 человек старше 65 лет. Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 19 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семье и по месту работы заболевших, 29 заболевших выявлены при обследовании на фоне клинических симптомов, у 17 из них диагностирована пневмония.
Ранее сообщалось, что в Калининграде в субботу скончался 55-летний реаниматолог-анестезиолог центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ридван Абдураманов, у которого был выявлен коронавирус. Его смерть стала 25 летальным случаем в регионе.
Всего на 31 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 52 тысячи человек. Выявлены 1508 случаев заражения, из них 630 человек выздоровели, умерли 25. Под медицинским наблюдением находятся 4001 человек, в том числе, 128 в условиях обсерватора.
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