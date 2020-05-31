Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T12:10
https://ria.ru/20200531/1572245188.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

12:10 31.05.2020
9186
© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 31 мая - РИА Новости. Два пациента, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, приехали в регион из Москвы и Новосибирска, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждены 48 случаев коронавирусной инфекции. Двое заболевших прибыли из других субъектов РФ, один из Москвы (выявлен при обследовании в обсерваторе), другой из Новосибирска. У 10 заболевших не удалось определить контакта с источником инфекции в окружении, и при опросе, а это в основном люди пожилого возраста, имеющие соматические заболевания, они указали лишь на посещение магазинов и аптек", - рассказали в штабе.
Калининград
30 мая, 17:10Распространение нового коронавируса
Калининградские власти потребовали прекратить вечеринки в период пандемии
В оперштабе отметили, что среди заболевших трое детей до 14 лет, один подросток, 15 человек старше 65 лет. Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 19 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семье и по месту работы заболевших, 29 заболевших выявлены при обследовании на фоне клинических симптомов, у 17 из них диагностирована пневмония.
Ранее сообщалось, что в Калининграде в субботу скончался 55-летний реаниматолог-анестезиолог центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ридван Абдураманов, у которого был выявлен коронавирус. Его смерть стала 25 летальным случаем в регионе.
Всего на 31 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 52 тысячи человек. Выявлены 1508 случаев заражения, из них 630 человек выздоровели, умерли 25. Под медицинским наблюдением находятся 4001 человек, в том числе, 128 в условиях обсерватора.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000341
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваНовосибирскКалининградская областьКалининградОбщество
Рекомендуем
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Медик у машины скорой помощи
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Виды Гонконга
СМИ: США продает имущество в Гонконге на фоне напряженности с КНР
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь
Пластиковые ложки и вилки
Греция начала избавляться от одноразового пластика
Реаниматолог-анестезиолог центральной городской клинической больницы Калининграда Ридван Абдураманов
В Калининграде умер врач-анестезиолог, заразившийся коронавирусом
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Ситуация в Израиле в связи с коронавирусом
В израильской школе 120 человек отправили на карантин из-за коронавируса
Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса
Мечеть аль-Акса в Иерусалиме открылась для верующих
Калининград
Калининградские власти потребовали прекратить вечеринки в период пандемии
Младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Андриянов и служебная немецкая овчарка по кличке Персей
В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте
Медик в машине скорой помощи
В Ингушетии умерли три пациента с COVID-19
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска
Теплая погода в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву придет теплая летняя погода
Логотип партии Единая Россия
В праймериз ЕР приняли участие более 900 тысяч россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
05:02В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро
Лента новостейМолния