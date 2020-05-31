В Кабардино-Балкарии умерла еще одна пациентка с коронавирусом

Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото

Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Один пациент с коронавирусом скончался в Один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 20, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 19 пациентов с коронавирусом.

"За сутки скончался один пациент - женщина 1949 года рождения, жительница поселка Залукокоаже", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки выявлены 77 новых случаев заболевания COVID-19, всего зарегистрированы 2827 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 89 человек, всего выздоровевших – 1143.

"В госпиталях находятся 827 человек, из которых 49 больных – в реанимации", - отмечает ведомство.

Кроме того, амбулаторно лечатся 568 человек, в том числе 44 ребенка, еще 269 человек, включая 121 ребенка, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1896 человек, имевших контакты с зараженными людьми.