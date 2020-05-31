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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T12:06
https://ria.ru/20200531/1572245101.html
В Кабардино-Балкарии умерла еще одна пациентка с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572075699_0:187:2824:1776_1036x0_80_0_0_fc8adbfaf9389a5cfeee1625f8290e9c.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии умерла еще одна пациентка с коронавирусом

12:06 31.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 20, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 19 пациентов с коронавирусом.
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"За сутки скончался один пациент - женщина 1949 года рождения, жительница поселка Залукокоаже", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки выявлены 77 новых случаев заболевания COVID-19, всего зарегистрированы 2827 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 89 человек, всего выздоровевших – 1143.
"В госпиталях находятся 827 человек, из которых 49 больных – в реанимации", - отмечает ведомство.
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Кроме того, амбулаторно лечатся 568 человек, в том числе 44 ребенка, еще 269 человек, включая 121 ребенка, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1896 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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