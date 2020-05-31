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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T12:05
https://ria.ru/20200531/1572245068.html
В Ингушетии умерли три пациента с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Ингушетии умерли три пациента с COVID-19

12:05 31.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Ингушетии, общее число умерших в республике выросло до 57, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2044 случая заболевания коронавирусом, скончались 54 человека, в том числе муфтий республики.
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"За сутки умерли три человека – мужчины 1930, 1949 и 1965 годов рождения, все они имели сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2083 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели 848 человек.
Всего в республике госпитализирован 471 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 253, из них 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4726 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 606 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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