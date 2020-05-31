В Ингушетии умерли три пациента с COVID-19

НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Еще три пациента с коронавирусом скончались в Ингушетии , общее число умерших в республике выросло до 57, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2044 случая заболевания коронавирусом, скончались 54 человека, в том числе муфтий республики.

"За сутки умерли три человека – мужчины 1930, 1949 и 1965 годов рождения, все они имели сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2083 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели 848 человек.

Всего в республике госпитализирован 471 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 253, из них 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4726 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 606 человек.