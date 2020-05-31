Путин поздравил Российский союз молодежи с юбилеем

"Важно, что вы активно участвуете в реализации значимых социальных, патриотических, инфраструктурных, образовательных проектов, которые нацелены на результат, на практическую отдачу. И конечно, Российский союз молодёжи – это молодость и дружба, общие мечты и надежды, это отличные возможности для профессионального роста, приобретения уникального опыта командной работы", - говорится в телеграмме.