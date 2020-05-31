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Путин поздравил Российский союз молодежи с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил Российский союз молодежи с юбилеем

12:02 31.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Российский союз молодёжи с 30-летием, отметив активную работу организации над значимыми проектами, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Общественной организации "Российский союз молодёжи" 31 мая исполняется 30 лет.
"Важно, что вы активно участвуете в реализации значимых социальных, патриотических, инфраструктурных, образовательных проектов, которые нацелены на результат, на практическую отдачу. И конечно, Российский союз молодёжи – это молодость и дружба, общие мечты и надежды, это отличные возможности для профессионального роста, приобретения уникального опыта командной работы", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что Союз является одной из крупнейших и наиболее авторитетных молодёжных организаций страны и объединяет в своих рядах талантливых, трудолюбивых юношей и девушек, студентов и школьников, представителей творческих, предпринимательских, научных кругов.
"Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавил президент.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 11:24
Мишустин поздравил Российский союз молодежи с юбилеем
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РоссияРоссийский союз молодежиВладимир ПутинОбщество
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