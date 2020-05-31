В СЖР прокомментировали действия полиции в США против журналистов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Деятельность журналистов в Миннеаполисе является работой в настоящей "горячей точке", представителям МИД РФ и посольства в США нужно обратить внимание американских властей на действия полиции в отношении корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Ранее полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости, уже после разгона акции протеста.
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"Главное, что на данный момент здоровью наших коллег ничто не угрожает, и они могут продолжать свою работу. При этом соблюдая максимальные меры предосторожности – при том уровне насилия, что демонстрируют сейчас в США и протестующие, и силы правопорядка, деятельность корреспондентов, освещающих события, является работой в самой настоящей "горячей точке"", - рассказал Шафир.
"Что касается непосредственно эпизода с атакой нашего коллеги Тургиева полицейским, надеемся что представители МИДа РФ и нашего посольства в Штатах обратят на него внимание американских властей и добьются от них соответствующих разъяснений", - отметил секретарь СЖР.