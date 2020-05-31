В СЖР прокомментировали действия полиции в США против журналистов

"Что касается непосредственно эпизода с атакой нашего коллеги Тургиева полицейским, надеемся что представители МИДа РФ и нашего посольства в Штатах обратят на него внимание американских властей и добьются от них соответствующих разъяснений", - отметил секретарь СЖР.