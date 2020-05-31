Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек

За это время свыше 171 тысячи пациентов вылечились, 4693 скончались.

За последние сутки в стране выявили 9268 новых случаев. Большинство новых пациентов появились в Москве (2595), Подмосковье (757), Санкт-Петербурге (369) и Нижегородской области (301). Умерли 138 пациентов (на 43 летальных исхода меньше, чем накануне).