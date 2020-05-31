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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T11:53
https://ria.ru/20200531/1572244645.html
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек

11:54 31.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России достигло 405 843 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За это время свыше 171 тысячи пациентов вылечились, 4693 скончались.
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Вчера, 11:39
СМИ узнали дату поступления лекарства от коронавируса в больницы РФ
За последние сутки в стране выявили 9268 новых случаев. Большинство новых пациентов появились в Москве (2595), Подмосковье (757), Санкт-Петербурге (369) и Нижегородской области (301). Умерли 138 пациентов (на 43 летальных исхода меньше, чем накануне).
По данным ВОЗ, в мире заразились около 5,8 миллиона человек, почти 365 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеОбщество
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