Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России достигло 405 843 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За это время свыше 171 тысячи пациентов вылечились, 4693 скончались.
За последние сутки в стране выявили 9268 новых случаев. Большинство новых пациентов появились в Москве (2595), Подмосковье (757), Санкт-Петербурге (369) и Нижегородской области (301). Умерли 138 пациентов (на 43 летальных исхода меньше, чем накануне).
По данным ВОЗ, в мире заразились около 5,8 миллиона человек, почти 365 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.