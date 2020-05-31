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2020-05-31T11:45
https://ria.ru/20200531/1572244330.html
В Подмосковье дожди подтопили десять дачных домов и 83 участка
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РИА Новости

В Подмосковье дожди подтопили десять дачных домов и 83 участка

11:45 31.05.2020
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Десять дачных домов и более 80 приусадебных участков остаются подтопленными на территории Московской области в результате выпадения обильных осадков, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Остаются подтопленными 83 приусадебных участка, 10 дачных домов и один участок дороги", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для контроля за последствиями воздействия мощного циклона развернут оперативный штаб.
Собеседник агентства напомнил, что всего в Подмосковье из-за сильных дождей в субботу были подтоплены 165 приусадебных участков, 10 дачных домов и два участка автодорог в садовых товариществах "Дубрава" под Истрой, "Лесные поляны" и "Речное" в Нахабино, а также микрорайон "Опалиха" в Красногорске.
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К ликвидации последствий подтоплений в настоящее время привлечены 197 человек и 68 единиц техники. В готовности к реагированию на случай ухудшения обстановки находится аэромобильная группа численностью 200 человек. На ее оснащении 29 единиц техники и 10 плавсредств.
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Новости - НедвижимостьНахабиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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