В Подмосковье дожди подтопили десять дачных домов и 83 участка

По его словам, для контроля за последствиями воздействия мощного циклона развернут оперативный штаб.

К ликвидации последствий подтоплений в настоящее время привлечены 197 человек и 68 единиц техники. В готовности к реагированию на случай ухудшения обстановки находится аэромобильная группа численностью 200 человек. На ее оснащении 29 единиц техники и 10 плавсредств.