Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T11:41
https://ria.ru/20200531/1572244195.html
В израильской школе 120 человек отправили на карантин из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663594_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ba51950490acf9dbc8c5f5382d3f2dfc.jpg
РИА Новости

В израильской школе 120 человек отправили на карантин из-за коронавируса

11:41 31.05.2020
8171
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкСитуация в Израиле в связи с коронавирусом
Ситуация в Израиле в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Ситуация в Израиле в связи с коронавирусом. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Более ста учеников и несколько учителей школы в израильском городе Холон отправлены на карантин после того, как у одного из школьников был диагностирован коронавирус, сообщает издание Маарив.
Как пишет издание, коронавирус был диагностирован у ученика седьмого класса, в связи с чем учащиеся четырёх классов - около 120 человек - и шесть учителей были отправлены на двухнедельный карантин.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
Днём ранее министерство здравоохранения Израиля сообщило о 47 случаях заболевания в школе в Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил населению график заболеваемости, на котором виден рост случаев заражения и напомнил, что "пока нет вакцины, он (вирус - ред.) будет возвращаться и распространяться, если не будем строго соблюдать осторожность".
Нетаньяху призвал граждан соблюдать дистанцию в два метра, носить маски и соблюдать гигиену и добавил, что если люди не будут этого делать "не будет иного выбора как вернуться к ограничениям в экономической и общественной сферах".
При этом, премьер-министр заявил, что на данный момент решено не закрывать повторно школы, потому что "данные не требуют этого".
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Уходящий в отставку генеральный директор израильского минздрава Моше Бар Симан Тов на экстренной пресс-конференции в пятницу вечером заявил, что минздрав рассматривает возможность вновь запретить учебу в старших классах школ. В Израиле в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, однако, по мнению гендиректора минздрава, эти требования массово не выполняются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
462534
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
Рекомендуем
Виды Гонконга
СМИ: США продает имущество в Гонконге на фоне напряженности с КНР
Пластиковые ложки и вилки
Греция начала избавляться от одноразового пластика
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Активисты в масках с изображением коронавируса во время акции в Сеуле, Южная Корея
Корейские эксперты рассказали, как избежать новой сильной волны COVID-19
Клинт Иствуд на церемонии вручения премии Оскар, 1993 год
И да, я на коне. Самому знаменитому ковбою Клинту Иствуду — 90
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
В метро
Дептранс рассказал, как москвичам продлить проездной после 14 июня
Мальчик, брошенный своей матерью, в отделении полиции в Волгограде
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
Красная площадь в Москве
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Юморист Елена Степаненко
Степаненко рассказала об отношении к Петросяну после развода
Младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Андриянов и служебная немецкая овчарка по кличке Персей
В Чувашии полицейская собака нашла пропавшего ребенка в болоте
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Любляна
Правительство Словении заявило об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска
Разминирование заброшенных церквей израильской армией на Западном берегу реки Иордан
Израиль может перенести аннексию Западного берега Иордана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
05:06Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома
05:02В Москве открываются пять ранее закрытых вестибюлей станций метро
05:00В Москве откроются непродовольственные магазины
Лента новостейМолния