В израильской школе 120 человек отправили на карантин из-за коронавируса

Ситуация в Израиле в связи с коронавирусом. Архивное фото

Ситуация в Израиле в связи с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Более ста учеников и несколько учителей школы в израильском городе Холон отправлены на карантин после того, как у одного из школьников был диагностирован коронавирус, сообщает издание Более ста учеников и несколько учителей школы в израильском городе Холон отправлены на карантин после того, как у одного из школьников был диагностирован коронавирус, сообщает издание Маарив

Как пишет издание, коронавирус был диагностирован у ученика седьмого класса, в связи с чем учащиеся четырёх классов - около 120 человек - и шесть учителей были отправлены на двухнедельный карантин.

Днём ранее министерство здравоохранения Израиля сообщило о 47 случаях заболевания в школе в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил населению график заболеваемости, на котором виден рост случаев заражения и напомнил, что "пока нет вакцины, он (вирус - ред.) будет возвращаться и распространяться, если не будем строго соблюдать осторожность".

Нетаньяху призвал граждан соблюдать дистанцию в два метра, носить маски и соблюдать гигиену и добавил, что если люди не будут этого делать "не будет иного выбора как вернуться к ограничениям в экономической и общественной сферах".

При этом, премьер-министр заявил, что на данный момент решено не закрывать повторно школы, потому что "данные не требуют этого".

Уходящий в отставку генеральный директор израильского минздрава Моше Бар Симан Тов на экстренной пресс-конференции в пятницу вечером заявил, что минздрав рассматривает возможность вновь запретить учебу в старших классах школ. В Израиле в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, однако, по мнению гендиректора минздрава, эти требования массово не выполняются.