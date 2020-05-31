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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T11:41
https://ria.ru/20200531/1572244158.html
В Нижегородской области умерли пять пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли пять пациентов с COVID-19

11:41 31.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Еще 5 пациентов с коронавирусом скончались в Нижегородской области, количество заболевших за сутки выросло до 9,8 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще 5 жителей Нижегородской области, число летальных случаев в регионе достигло 98. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
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По состоянию на 31 мая в Нижегородской области подтвержден еще 301 случай заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 9834 человек.
Более 2,2 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4,7 тысячи - под наблюдением врачей, 41 человек – в обсерваторах. Отмечается, что у 3779 зараженных - примерно у 40% - заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, поэтому они проходят лечение амбулаторно.
Выздоровели от коронавируса 3695 нижегородцев – это 37,6% от общего числа заболевших в регионе.
По данным на 31 мая, 217 541 человек в Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5952 человек.
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