В Нижегородской области умерли пять пациентов с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Еще 5 пациентов с коронавирусом скончались в Еще 5 пациентов с коронавирусом скончались в Нижегородской области , количество заболевших за сутки выросло до 9,8 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончались еще 5 жителей Нижегородской области, число летальных случаев в регионе достигло 98. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 31 мая в Нижегородской области подтвержден еще 301 случай заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 9834 человек.

Более 2,2 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4,7 тысячи - под наблюдением врачей, 41 человек – в обсерваторах. Отмечается, что у 3779 зараженных - примерно у 40% - заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, поэтому они проходят лечение амбулаторно.

Выздоровели от коронавируса 3695 нижегородцев – это 37,6% от общего числа заболевших в регионе.