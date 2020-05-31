В Москве упавшее от ветра дерево перекрыло два маршрута троллейбусов

"Возле дома № 74 на Варшавском шоссе упавшее дерево перекрыло движение троллейбусов маршрутов № 8 и 40", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для перевозки людей задействованы автобусы. По предварительным данным пострадавших нет. Прибывшие на место ЧП аварийные бригады уже приступили к распилке упавшего дерева.