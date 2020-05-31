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2020-05-31T11:32
https://ria.ru/20200531/1572243795.html
В Москве упавшее от ветра дерево перекрыло два маршрута троллейбусов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572243353_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_7298a635785bd9fae40d432673c671cf.jpg
РИА Новости

В Москве упавшее от ветра дерево перекрыло два маршрута троллейбусов

11:32 31.05.2020
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© АГН "Москва" / Мобильный репортер Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами "Мосводостока"
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами Мосводостока
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами "Мосводостока"
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Упавшее от сильного ветра дерево на проезжей части на юге Москвы перекрыло движение троллейбусов двух маршрутов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома № 74 на Варшавском шоссе упавшее дерево перекрыло движение троллейбусов маршрутов № 8 и 40", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для перевозки людей задействованы автобусы. По предварительным данным пострадавших нет. Прибывшие на место ЧП аварийные бригады уже приступили к распилке упавшего дерева.
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