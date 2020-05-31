В Москве у мужчины похитили рюкзак с 12 миллионами рублей

В Москве люди в масках отобрали у водителя сумку с миллионом рублей

В Москве люди в масках отобрали у водителя сумку с миллионом рублей

"На место прибыли полицейские и установили, что в 20.54 у дома по данному адресу двое неизвестных в черных масках брызнули гражданину в лицо из газового баллончика, нанесли побои, открыто похитили рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме 12 миллионов рублей, личные документы, ключи от квартиры, после чего скрылись", - рассказали в пресс-службе.