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2020-05-31T11:31
https://ria.ru/20200531/1572243770.html
В Москве у мужчины похитили рюкзак с 12 миллионами рублей
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РИА Новости

В Москве у мужчины похитили рюкзак с 12 миллионами рублей

11:31 31.05.2020
16873
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Двое неизвестных в масках напали на жителя Москвы и похитили у него рюкзак с 12 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошёл вечером в субботу на Ленинградском шоссе.
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"На место прибыли полицейские и установили, что в 20.54 у дома по данному адресу двое неизвестных в черных масках брызнули гражданину в лицо из газового баллончика, нанесли побои, открыто похитили рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме 12 миллионов рублей, личные документы, ключи от квартиры, после чего скрылись", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас полиция ищет злоумышленников, проводится проверка.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
У каждого москвича с собой всегда несколько миллионов рублей. Но напали почему-то именно на этого. Просто не повезло бедняге.
31 мая, 12:21
Naum Vygodsky
260201
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