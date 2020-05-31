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2020-05-31T11:34
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В Белгородской и Курской областях ветер повредил кровли 23 зданий
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РИА Новости

В Белгородской и Курской областях ветер повредил кровли 23 зданий

11:25 31.05.2020 (обновлено: 11:34 31.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Курской областиЛиквидация последствий неблагоприятных погодных явлений в Курской области
Ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений в Курской области
© Фото : ГУ МЧС России по Курской области
Ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений в Курской области
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кровли 23 зданий, в том числе больницы, повреждены сильным ветром на территории Белгородской и Курской областей, рассказал РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб.
С 29 мая на территорию Центрального федерального округа оказывает влияние мощный циклон с интенсивностью осадков до 67 миллиметров за 48 часов и усилением ветра порывами до 20 метров в секунду.
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"В Курской и Белгородской областях повреждены кровли 23 зданий на общей площади более 1,9 тысячи квадратных метров, произошли падения 15 деревьев", - сказал собеседник агентства
Он уточнил, что в населенном пункте Борисовка в Белгородской области порывами ветра частично повреждена кровля Центральной районной больницы. Лечебное учреждение функционирует в штатном режиме.
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