В Белгородской и Курской областях ветер повредил кровли 23 зданий

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кровли 23 зданий, в том числе больницы, повреждены сильным ветром на территории Белгородской и Курской областей, рассказал РИА Новости в воскресенье представитель экстренных служб.

С 29 мая на территорию Центрального федерального округа оказывает влияние мощный циклон с интенсивностью осадков до 67 миллиметров за 48 часов и усилением ветра порывами до 20 метров в секунду.

"В Курской и Белгородской областях повреждены кровли 23 зданий на общей площади более 1,9 тысячи квадратных метров, произошли падения 15 деревьев", - сказал собеседник агентства