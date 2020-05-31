Мишустин поздравил Российский союз молодежи с юбилеем

"Культурный патруль" объединяет молодежь Координатор волонтерского проекта "Культурный патруль" Дарина Красикова рассказала, как молодежь России объединяется для поддержки культурных инициатив "Культурный патруль" - волонтерский молодежный проект, который появился в 2017 году.