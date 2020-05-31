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Мишустин поздравил Российский союз молодежи с юбилеем
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РИА Новости

Мишустин поздравил Российский союз молодежи с юбилеем

11:24 31.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Российский союз молодёжи с 30-летием и отметил динамичное развитие Союза, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Общественной организации "Российский союз молодёжи" 31 мая исполняется 30 лет.
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"Культурный патруль" объединяет молодежьКоординатор волонтерского проекта "Культурный патруль" Дарина Красикова рассказала, как молодежь России объединяется для поддержки культурных инициатив "Культурный патруль" - волонтерский молодежный проект, который появился в 2017 году.
"Сегодня РСМ динамично развивается, активно сотрудничает с органами власти и деловыми кругами, участвует в обсуждении и подготовке законопроектов в сфере молодёжной политики. Союз поддерживает творческие начинания, реализует образовательные, спортивные, культурные проекты, расширяет международные связи", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что все годы работы организация объединяла "талантливых, инициативных и неравнодушных молодых людей, которые хотят получать новые знания, профессионально развиваться, стать частью большой и дружной команды единомышленников". Премьер подчеркнул, что работа Союза заслуживает искренней благодарности.
"Желаю вам здоровья, успехов, воплощения всех намеченных планов и всего наилучшего", - добавил премьер.
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Российский союз молодежиМихаил МишустинОбщество
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