Мишустин поздравил Российский союз молодежи с юбилеем

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Российский союз молодёжи с 30-летием и отметил динамичное развитие Союза, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Общественной организации "Российский союз молодёжи" 31 мая исполняется 30 лет.
"Сегодня РСМ динамично развивается, активно сотрудничает с органами власти и деловыми кругами, участвует в обсуждении и подготовке законопроектов в сфере молодёжной политики. Союз поддерживает творческие начинания, реализует образовательные, спортивные, культурные проекты, расширяет международные связи", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что все годы работы организация объединяла "талантливых, инициативных и неравнодушных молодых людей, которые хотят получать новые знания, профессионально развиваться, стать частью большой и дружной команды единомышленников". Премьер подчеркнул, что работа Союза заслуживает искренней благодарности.
"Желаю вам здоровья, успехов, воплощения всех намеченных планов и всего наилучшего", - добавил премьер.