В Польше выявили 115 новых случаев коронавируса

По данным минздрава, за отчетный период – с вечера субботы до утра воскресенья – лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 115 человек, 92 из них приходятся на Силезское воеводство, где уже несколько недель не удается справиться со вспышкой инфекции среди шахтеров. Общее количество выявленных случаев в Польше составило 23 686.