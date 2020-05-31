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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T11:13
https://ria.ru/20200531/1572243223.html
В Польше выявили 115 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572231233_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_99602dda152a9f4d947e3ac1e033300a.jpg
РИА Новости

В Польше выявили 115 новых случаев коронавируса

11:13 31.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГорожане на улице в Варшаве
Горожане на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Горожане на улице в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось на 115 человек, до 23 686, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за отчетный период – с вечера субботы до утра воскресенья – лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 115 человек, 92 из них приходятся на Силезское воеводство, где уже несколько недель не удается справиться со вспышкой инфекции среди шахтеров. Общее количество выявленных случаев в Польше составило 23 686.
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За тот же период от коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число летальных случаев составило 1064.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 134 человека, 78 823 находятся на карантине, 11 271 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
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