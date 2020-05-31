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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T11:12
https://ria.ru/20200531/1572243161.html
Тульские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1036x0_80_0_0_8da8bb24d7c7dda9aa16b643f20cc62d.jpg
РИА Новости

Тульские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом

11:12 31.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Восемь из 104 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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"Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Из них 8 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 24 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 3855 человек, число выздоровевших достигло 1803 человек.
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Умерли 36 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваТулаТульская область
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