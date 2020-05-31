Тульские власти рассказали о новых пациентах с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Восемь из 104 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Восемь из 104 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве , остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

"Она подтверждена у жителей Тулы , Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Из них 8 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки 24 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 3855 человек, число выздоровевших достигло 1803 человек.

Умерли 36 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.