В Липецкой области умер шестой пациент с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с двусторонней пневмонией, стала шестым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
"В регионе зарегистрирована шестая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась пожилая женщина, проживавшая в Липецке. Ей было 82 года. Умершая получала лечение по поводу двусторонней пневмонии", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что лечение осложнялось наличием у пациентки сахарного диабета и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. "На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщают власти.
Всего в Липецкой области выявлено 2123 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 718 человек.
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