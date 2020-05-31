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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T11:04
https://ria.ru/20200531/1572242932.html
В Липецкой области умер шестой пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:14:2982:1691_1036x0_80_0_0_85bec2e63b9ccfb0c4c2042dd6e9d8f9.jpg
РИА Новости

В Липецкой области умер шестой пациент с COVID-19

11:04 31.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с двусторонней пневмонией, стала шестым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
"В регионе зарегистрирована шестая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась пожилая женщина, проживавшая в Липецке. Ей было 82 года. Умершая получала лечение по поводу двусторонней пневмонии", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что лечение осложнялось наличием у пациентки сахарного диабета и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. "На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщают власти.
Всего в Липецкой области выявлено 2123 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 718 человек.
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