В Липецкой области умер шестой пациент с COVID-19

"В регионе зарегистрирована шестая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась пожилая женщина, проживавшая в Липецке. Ей было 82 года. Умершая получала лечение по поводу двусторонней пневмонии", - говорится в сообщении.