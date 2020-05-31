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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T11:03
https://ria.ru/20200531/1572242902.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_0:0:2938:1652_1036x0_80_0_0_6dcffc2e60416d86ecd2a3c674f52479.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19

11:03 31.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 205 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 31 мая состоит на лечении 205 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 205, подтверждённых с COVID – 205, с кислородной поддержкой – 148, на ИВЛ – 16", - написал он в Facebook.

Он добавил, что в больнице умер больной коронавирусом мужчина в возрасте 68 лет.
За сутки в "Вороновское" поступили 14 пациентов, выписался один пациент.
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