В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 31 мая состоит на лечении 205 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 205, подтверждённых с COVID – 205, с кислородной поддержкой – 148, на ИВЛ – 16", - написал он в Facebook.