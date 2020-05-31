В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 205 человек с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 31 мая состоит на лечении 205 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 205, подтверждённых с COVID – 205, с кислородной поддержкой – 148, на ИВЛ – 16", - написал он в Facebook.
Он добавил, что в больнице умер больной коронавирусом мужчина в возрасте 68 лет.
За сутки в "Вороновское" поступили 14 пациентов, выписался один пациент.
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