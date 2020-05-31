В Эстонии умерла еще одна пациентка с COVID-19

ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 4, достигнув 1869, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1869 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 83 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 25 пациентов. За сутки от COVID-19 умерла 83-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 68 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
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