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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:59
https://ria.ru/20200531/1572242815.html
В Эстонии умерла еще одна пациентка с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525566_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_edac063ee0ffa68c44fa2f7ddc1aefc4.jpg
РИА Новости

В Эстонии умерла еще одна пациентка с COVID-19

10:59 31.05.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЗакрытый для посещения сквер в Таллине
Закрытый для посещения сквер в Таллине
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Закрытый для посещения сквер в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 4, достигнув 1869, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1869 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 83 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 25 пациентов. За сутки от COVID-19 умерла 83-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 68 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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