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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:56
https://ria.ru/20200531/1572242743.html
В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030116_0:64:3071:1791_1036x0_80_0_0_f6a381dded193da2fc19a1881383d0df.jpg
РИА Новости

В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом

10:56 31.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Более 60 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, число скончавшихся достигло 27, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
По последним данным, в области зарегистрированы 5449 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 265 - за последние сутки.
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"Состояние 67 госпитализированных оценивается как тяжелое, 55 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 29 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 249 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Свердловские врачи вылечили 2173 человека.
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"Зарегистрирован еще один случай смерти больного COVID-19. Общее число случаев – 27", - добавили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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