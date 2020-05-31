В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Более 60 пациентов с коронавирусом в Более 60 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, число скончавшихся достигло 27, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.

По последним данным, в области зарегистрированы 5449 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 265 - за последние сутки.

"Состояние 67 госпитализированных оценивается как тяжелое, 55 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 29 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 249 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Свердловские врачи вылечили 2173 человека.

"Зарегистрирован еще один случай смерти больного COVID-19. Общее число случаев – 27", - добавили в штабе.