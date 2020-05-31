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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:53
https://ria.ru/20200531/1572242705.html
В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

10:53 31.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, 8,4% из них - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.
"В столице подтверждено 2595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 180 791 случаев коронавируса. 40,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,9% – от 46 до 65 лет, 10,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 8,4% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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