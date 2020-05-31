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2020-05-31T10:53
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Суд арестовал 11 участников перестрелки в Киевской области
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РИА Новости

Суд арестовал 11 участников перестрелки в Киевской области

10:53 31.05.2020
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© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookУкраинское правосудие
Украинское правосудие
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
Украинское правосудие. Архивное фото
КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Украинский суд арестовал уже 11 участников перестрелки в Броварах Киевской области, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Украины.
Ранее МВД Украины сообщало о пяти арестованных участников перестрелки в Броварах Киевской области.

"В городе Бровары продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки. Сейчас суд избрал меру пресечения 11 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении МВД в Twitter.

В пятницу пресс-служба полиции Украины сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы три человека получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. По данному факту возбуждено четыре уголовных дела. В субботу замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция установила более 60 участников перестрелки.
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