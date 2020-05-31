Суд арестовал 11 участников перестрелки в Киевской области

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Украинский суд арестовал уже 11 участников перестрелки в Броварах Киевской области, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Украины.
Ранее МВД Украины сообщало о пяти арестованных участников перестрелки в Броварах Киевской области.
"В городе Бровары продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки. Сейчас суд избрал меру пресечения 11 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении МВД в Twitter.
В пятницу пресс-служба полиции Украины сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы три человека получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. По данному факту возбуждено четыре уголовных дела. В субботу замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция установила более 60 участников перестрелки.
У місті Бровари тривають судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам перестрілки— МВС України (@MVS_UA) May 31, 2020
Наразі суд обрав запобіжний захід 11 особам – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. pic.twitter.com/Rsqx3Lik5I