В Сингапуре число случаев COVID-19 приблизилось к 35 тысячам

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 34,8 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
В субботу сообщалось о 34 366 зараженных. За сутки были зафиксированы 518 новых случаев, большинство из них выявлены в общежитиях для иностранных рабочих. На данный момент общее число случаев заражения COVID-19 в Сингапуре составляет 34 884.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми. Во вторник власти страны обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса нового типа, его реализация начнется со второго июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф