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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:50
https://ria.ru/20200531/1572242573.html
В Сингапуре число случаев COVID-19 приблизилось к 35 тысячам
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/30/1563123033_0:339:3037:2047_1036x0_80_0_0_93414157dd96483f9305078be7aff970.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число случаев COVID-19 приблизилось к 35 тысячам

10:50 31.05.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 34,8 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
В субботу сообщалось о 34 366 зараженных. За сутки были зафиксированы 518 новых случаев, большинство из них выявлены в общежитиях для иностранных рабочих. На данный момент общее число случаев заражения COVID-19 в Сингапуре составляет 34 884.
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Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми. Во вторник власти страны обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса нового типа, его реализация начнется со второго июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСингапур (страна)В мире
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