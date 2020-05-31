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2020-05-31T11:21
https://ria.ru/20200531/1572242540.html
В Москве три моста подтопило в результате сильного ливня
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РИА Новости

В Москве три моста подтопило в результате сильного ливня

10:48 31.05.2020 (обновлено: 11:21 31.05.2020)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортер Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами "Мосводостока". 31 мая 2020
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами Мосводостока. 31 мая 2020
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Устранение последствий подтоплений на улицах столицы аварийными бригадами "Мосводостока". 31 мая 2020
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Три моста, в том числе один автомобильный, подтоплены в результате сильного ливня в двух административных округах Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На территории Троицкого и Новомосковского административных округов паводком подтоплены три низководных моста, один из них автомобильный и два пешеходных", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в семи поселениях этих административных округов также подтоплены паводком 15 приусадебных участков и четыре дачных дома.
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