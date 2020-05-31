В Москве три моста подтопило в результате сильного ливня

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Три моста, в том числе один автомобильный, подтоплены в результате сильного ливня в двух административных округах Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На территории Троицкого и Новомосковского административных округов паводком подтоплены три низководных моста, один из них автомобильный и два пешеходных", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в семи поселениях этих административных округов также подтоплены паводком 15 приусадебных участков и четыре дачных дома.