СМИ: Япония намерена возобновить рабочие контакты с Россией на уровне МИД

Синяя книга и белые нитки. Япония опять "вернула" себе Курилы В Токио, может, думали, что если в прошлогоднем докладе убрать пассаж о географических претензиях, Россия в этом году станет сговорчивей. Не получилось. Да и не могло, в принципе. У нас им сразу сказали: дружба дружбой, а Кунашир – наш. Ну и дальше по списку, со всеми остановками.