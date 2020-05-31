СМИ: Япония намерена возобновить рабочие контакты с Россией на уровне МИД

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Японии ведет приготовления к возобновлению в средине июня рабочих контактов с Россией по видеосвязи на уровне заместителей глав МИД двух стран, прерванных в связи с пандемией коронавируса, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По словам источников агентства, японская сторона в ходе консультаций хотела бы вернуться к обсуждению реализации различных проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, а также затронуть вопрос о возможном визите главы МИД России Сергея Лаврова в Японию. В консультациях могут принять заместитель главы МИД РФ Сергей Моргулов и заместитель главы МИД Японии Такэо Мори.
20 мая, 17:56На граниСиняя книга и белые нитки. Япония опять "вернула" себе КурилыВ Токио, может, думали, что если в прошлогоднем докладе убрать пассаж о географических претензиях, Россия в этом году станет сговорчивей. Не получилось. Да и не могло, в принципе. У нас им сразу сказали: дружба дружбой, а Кунашир – наш. Ну и дальше по списку, со всеми остановками.
Ранее на этой неделе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его японского коллеги Тосимицу Мотэги, в ходе которого стороны обсудили "актуальные вопросы российско-японских отношений с упором на задачи комплексного развития взаимодействия во всех областях, включая практическое сотрудничество, в том числе в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции".
Как сообщалось на сайте МИД РФ, после преодоления пандемии было также условлено приступить к реализации масштабного проекта – Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, нацеленного на укрепление добрососедства и углубление разноплановых связей между народами двух стран.