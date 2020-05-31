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2020-05-31T10:44
https://ria.ru/20200531/1572242413.html
СМИ: Япония намерена возобновить рабочие контакты с Россией на уровне МИД
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РИА Новости

СМИ: Япония намерена возобновить рабочие контакты с Россией на уровне МИД

10:43 31.05.2020 (обновлено: 10:44 31.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховГосударственные флаги России и Японии
Государственные флаги России и Японии
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Государственные флаги России и Японии. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Японии ведет приготовления к возобновлению в средине июня рабочих контактов с Россией по видеосвязи на уровне заместителей глав МИД двух стран, прерванных в связи с пандемией коронавируса, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По словам источников агентства, японская сторона в ходе консультаций хотела бы вернуться к обсуждению реализации различных проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, а также затронуть вопрос о возможном визите главы МИД России Сергея Лаврова в Японию. В консультациях могут принять заместитель главы МИД РФ Сергей Моргулов и заместитель главы МИД Японии Такэо Мори.
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Ранее на этой неделе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его японского коллеги Тосимицу Мотэги, в ходе которого стороны обсудили "актуальные вопросы российско-японских отношений с упором на задачи комплексного развития взаимодействия во всех областях, включая практическое сотрудничество, в том числе в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции".
Как сообщалось на сайте МИД РФ, после преодоления пандемии было также условлено приступить к реализации масштабного проекта – Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, нацеленного на укрепление добрососедства и углубление разноплановых связей между народами двух стран.
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РоссияТосимицу МотэгиТакэо МориМИД Японии‎Курильские островаЯпонияВ мире
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