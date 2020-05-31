В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 2123

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 75, до 2123, сообщила администрация региона.
"За минувшие сутки в регионе подтвердились 75 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 2123 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели после коронавирусной инфекции 718 человек. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными с коронавирусом, умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.