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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:42
https://ria.ru/20200531/1572242316.html
В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 2123
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8951d5b6591b973fbd5cf08a66249611.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 2123

10:42 31.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедработник в защитном костюме
Медработник в защитном костюме
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медработник в защитном костюме. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 75, до 2123, сообщила администрация региона.
"За минувшие сутки в регионе подтвердились 75 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 2123 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЛипецкая область
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