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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T12:48
https://ria.ru/20200531/1572242179.html
В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223707_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_2003ba9a1458fef16be5da3c8d0024ba.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек

10:37 31.05.2020 (обновлено: 12:48 31.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. За сутки в России выявили 9268 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 2595, Подмосковье — 757, Санкт-Петербурге — 369 и Нижегородской области — 301. Отмечается, что у 3784 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания. Умерли 138 пациентов (на 43 летальных исхода меньше, чем накануне).
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Сегодня число новых случаев впервые с 23 мая превысило девять тысяч. Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 405 843 человек, из них 4693 скончались, свыше 171 тысячи вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 5,8 миллиона человек, почти 365 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
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На этой неделе Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать ранее введенные ограничения.
В столице режим самоизоляции и пропусков в столице продлили до 14 июня. Однако с понедельника москвичам разрешат прогулки по графику три раза в неделю (с пяти до девяти утра выходить на улицу и заниматься спортом можно без ограничений). Также планируют открыть непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.
Отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей, по мнению мэра Сергея Собянина, еще рано, как и открывать парикмахерские, рестораны и фитнес-центры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Я не понимаю что происходит с медициной в России. Позавчера вызвали врача по полису ДМС,у жены температура высокая, приехала баба вся разодетая от вируса, взяла анализы на коронавирус и уехала не выписав никаких лекарств вообще. Что за бред? Я так понимаю что смертность фиксируют только от коронавируса, а остальное лечить не будут?
31 мая, 10:47
Коля Мосяев
45511111
Ещё вчера понял что будет рост
31 мая, 10:39
Вал Валиков
241200114
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