В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек

Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. За сутки в России выявили 9268 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением За сутки в России выявили 9268 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 2595, Подмосковье — 757, Санкт-Петербурге — 369 и Нижегородской области — 301. Отмечается, что у 3784 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания. Умерли 138 пациентов (на 43 летальных исхода меньше, чем накануне).

Сегодня число новых случаев впервые с 23 мая превысило девять тысяч. Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 405 843 человек, из них 4693 скончались, свыше 171 тысячи вылечились.

В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 5,8 миллиона человек, почти 365 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.

На этой неделе Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать ранее введенные ограничения.

В столице режим самоизоляции и пропусков в столице продлили до 14 июня. Однако с понедельника москвичам разрешат прогулки по графику три раза в неделю (с пяти до девяти утра выходить на улицу и заниматься спортом можно без ограничений). Также планируют открыть непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

Отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей, по мнению мэра Сергея Собянина, еще рано, как и открывать парикмахерские, рестораны и фитнес-центры.