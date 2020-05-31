В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

"Из них: 17 мужчин, 45 женщин, 5 детей (девочки 11, 16, 7 лет, мальчики 9, 13 лет). Возраст взрослых от 18 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 67 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.