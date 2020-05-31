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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:30
https://ria.ru/20200531/1572241826.html
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

10:30 31.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Три девочки и два мальчика оказались среди 67 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции.
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"Из них: 17 мужчин, 45 женщин, 5 детей (девочки 11, 16, 7 лет, мальчики 9, 13 лет). Возраст взрослых от 18 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 67 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 2983, из них 1053 - без клинических проявлений.
Выздоровели 1142 человека, из них 541 выписан из стационара, 601 снят с амбулаторного наблюдения. Умерли 10.
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На госпитализации в настоящий момент находятся 374 человека, из них диагноз "пневмония" у 289 человек.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4233 (из них подтверждённых случаев - 1457, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 6673. Выписано из больниц – 1002. Всего обследованных лиц - 12382", - информируют областные власти.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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