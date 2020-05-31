В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Три девочки и два мальчика оказались среди 67 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Из них: 17 мужчин, 45 женщин, 5 детей (девочки 11, 16, 7 лет, мальчики 9, 13 лет). Возраст взрослых от 18 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 67 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 2983, из них 1053 - без клинических проявлений.
Выздоровели 1142 человека, из них 541 выписан из стационара, 601 снят с амбулаторного наблюдения. Умерли 10.
На госпитализации в настоящий момент находятся 374 человека, из них диагноз "пневмония" у 289 человек.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4233 (из них подтверждённых случаев - 1457, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 6673. Выписано из больниц – 1002. Всего обследованных лиц - 12382", - информируют областные власти.
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