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Байден осудил ожесточенные протесты в США
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РИА Новости

Байден осудил ожесточенные протесты в США

10:27 31.05.2020
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© AP Photo / Tony DejakВице-президент США Джо Байден
Вице-президент США Джо Байден
© AP Photo / Tony Dejak
Вице-президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден осудил ожесточенность действий протестующих в ходе беспорядков, вспыхнувших во многих городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
При этом Байден подчеркнул, что у американцев есть право выступать против несправедливости.
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"Протестовать против такого зверства правильно и необходимо. Это чисто американский ответ. Но сжигание районов и бессмысленные разрушения таковым не являются. Насилие, которое ставит под угрозу жизни, таковым не является. Насилие, опустошающее предприятия, которые служат обществу, таковым не является. Акт протеста никогда не должен затмевать причину, по которой мы протестуем", - написал Байден на своей странице в Facebook.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжо БайденМиннеаполисСШАВ мире
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