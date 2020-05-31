Май стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве

"К 9 утра в Москве выпал еще 21 миллиметр осадков, таким образом, получается, что за эти три дня циклон, который немецкие специалисты назвали Изольда, принес нам 82 миллиметра осадков, доведя общее количество майских дождей до 147 миллиметров, что почти три месячные нормы. Май 2020 года стал самым влажным, самым сырым, самым дождливым за всю историю наблюдений за погодой в столице", - рассказал Леус.