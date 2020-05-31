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2020-05-31T10:20
https://ria.ru/20200531/1572241289.html
Май стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве
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РИА Новости

Май стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве

10:20 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина под зонтом на улице Москвы
Женщина под зонтом на улице Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Женщина под зонтом на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Май в 2020 году стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве, выпало уже почти три месячные нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"К 9 утра в Москве выпал еще 21 миллиметр осадков, таким образом, получается, что за эти три дня циклон, который немецкие специалисты назвали Изольда, принес нам 82 миллиметра осадков, доведя общее количество майских дождей до 147 миллиметров, что почти три месячные нормы. Май 2020 года стал самым влажным, самым сырым, самым дождливым за всю историю наблюдений за погодой в столице", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что цифра рекорда - не окончательная, потому что в течение дня дожди в Москве продолжатся.
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Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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