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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:15
https://ria.ru/20200531/1572241129.html
В Армении число случаев COVID-19 превысило девять тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510800_0:271:3160:2048_1036x0_80_0_0_a9e064725e3d4428b3cb4d4653992210.jpg
РИА Новости

В Армении число случаев COVID-19 превысило девять тысяч

10:15 31.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 355 на и достигло 9282, еще четыре человека скончались, сообщается в воскресенье на сайте минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 8927 подтвержденных случаях и 127 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 9282 случая коронавируса. Излечились 3386 пациентов. Скончался 131 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 5715 пациентов, проведены 58 065 тестов, отметили в министерстве.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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