В Армении число случаев COVID-19 превысило девять тысяч

ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 355 на и достигло 9282, еще четыре человека скончались, сообщается в воскресенье на сайте минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 8927 подтвержденных случаях и 127 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 9282 случая коронавируса. Излечились 3386 пациентов. Скончался 131 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 5715 пациентов, проведены 58 065 тестов, отметили в министерстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф