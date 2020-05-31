Песков рассказал о своих симптомах COVID-19

"По ощущениям можно сравнить с гриппом. Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".