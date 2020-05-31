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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T12:01
https://ria.ru/20200531/1572241014.html
Песков рассказал о своих симптомах COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о своих симптомах COVID-19

10:14 31.05.2020 (обновлено: 12:01 31.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переболевший COVID-19, рассказал о дне, когда он заразился коронавирусом, симптомах и потере обоняния.

"По ощущениям можно сравнить с гриппом. Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".

На следующий день, по словам Пескова, у него поднялась температура.
"Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус. <...> Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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О болезни пресс-секретаря Владимира Путина стало известно 12 мая. Пескова госпитализировали в больницу вместе с его супругой Татьяной Навкой. В начале этой недели он выписался из медучреждения.
Ранее в интервью изданию "Коммерсант" Песков отметил, что первые симптомы болезни появились у него, когда он был на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. После двух-трех дней дома Песков сделал компьютерную томографию, которая выявила двустороннюю пневмонию.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Это было лучшее время, чтобы попробовать сюрстрёмминг
31 мая, 10:27
Василий Опарин
100340003
Дмитрий Сергеевич, такая же фигня: сварил себе макарошки "365 дней", а они по вкусу ничем не отличаются от "Шебекинских"... Но моральное состояние прекрасное! Это точно ковид.
31 мая, 10:31
Александр 792
684113121
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