Песков рассказал о своих симптомах COVID-19

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переболевший COVID-19, рассказал о дне, когда он заразился коронавирусом, симптомах и потере обоняния.
"По ощущениям можно сравнить с гриппом. Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".
На следующий день, по словам Пескова, у него поднялась температура.
"Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус. <...> Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — добавил он.
О болезни пресс-секретаря Владимира Путина стало известно 12 мая. Пескова госпитализировали в больницу вместе с его супругой Татьяной Навкой. В начале этой недели он выписался из медучреждения.
Ранее в интервью изданию "Коммерсант" Песков отметил, что первые симптомы болезни появились у него, когда он был на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. После двух-трех дней дома Песков сделал компьютерную томографию, которая выявила двустороннюю пневмонию.
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