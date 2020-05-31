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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:05
https://ria.ru/20200531/1572240695.html
В России провели более 10,6 миллиона тестов на COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В России провели более 10,6 миллиона тестов на COVID-19

10:05 31.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 10,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 305 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 10,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 305 тысяч человек",- говорится в сообщении.
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За последние сутки в России проведено 327 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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