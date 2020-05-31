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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:02
https://ria.ru/20200531/1572240594.html
Правительство Словении заявило об окончании эпидемии COVID-19 в стране
https://cdn23.img.ria.ru/images/156073/97/1560739788_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_b5a5758900e170a84ab95eedfe44485e.jpg
РИА Новости

Правительство Словении заявило об окончании эпидемии COVID-19 в стране

10:02 31.05.2020
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© Depositphotos / Anastasios71Любляна
Любляна
© Depositphotos / Anastasios71
Любляна. Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Правительство Словении сообщило об административном окончании эпидемии COVID-19, при сохранении некоторых мер защиты населения.
Правительство Словении в ходе телефонного заседания определило конец эпидемии коронавируса в стране 15 мая из-за снижения показателей распространения инфекции. С тех пор началось постепенное снятие ограничений, были открыты границы для граждан ЕС, заработали торговые центры, кафе, рестораны и предприятия сферы услуг. В воскресенье официально завершен выход из состояния эпидемии, провозглашенной 12 марта.
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По последним данным минздрава страны с начала пандемии выявлено 1473 зараженных коронавирусом, скончались 108 больных. Государство выделило на нужды здравоохранения, в помощь предприятиям и гражданам всего около 6 миллиардов евро.

"Если прибываете из страны ЕС или страны шенгенской зоны, то въезжаете в Словению без карантина, когда вы гражданин Словении или имеете временную или постоянную регистрацию в Словении, Хорватии или Италии. Если прибываете из другого государства (не шенгенской зоны), въезжаете без карантина, когда имеете временную или постоянную регистрацию в Словении", - сообщило правительство в Twitter.

Словенский кабмин также настоятельно рекомендует гражданам ношение маски в помещениях, где расстояние между людьми менее 1,5 метра, в транспорте, медицинских учреждениях и домах престарелых, а также в присутствии лиц с респираторными заболеваниями.
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