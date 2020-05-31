Правительство Словении заявило об окончании эпидемии COVID-19 в стране

"Если прибываете из страны ЕС или страны шенгенской зоны, то въезжаете в Словению без карантина, когда вы гражданин Словении или имеете временную или постоянную регистрацию в Словении, Хорватии или Италии. Если прибываете из другого государства (не шенгенской зоны), въезжаете без карантина, когда имеете временную или постоянную регистрацию в Словении", - сообщило правительство в Twitter.