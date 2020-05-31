Правительство Словении заявило об окончании эпидемии COVID-19 в стране

Правительство Словении в ходе телефонного заседания определило конец эпидемии коронавируса в стране 15 мая из-за снижения показателей распространения инфекции. С тех пор началось постепенное снятие ограничений, были открыты границы для граждан ЕС, заработали торговые центры, кафе, рестораны и предприятия сферы услуг. В воскресенье официально завершен выход из состояния эпидемии, провозглашенной 12 марта.
По последним данным минздрава страны с начала пандемии выявлено 1473 зараженных коронавирусом, скончались 108 больных. Государство выделило на нужды здравоохранения, в помощь предприятиям и гражданам всего около 6 миллиардов евро.
"Если прибываете из страны ЕС или страны шенгенской зоны, то въезжаете в Словению без карантина, когда вы гражданин Словении или имеете временную или постоянную регистрацию в Словении, Хорватии или Италии. Если прибываете из другого государства (не шенгенской зоны), въезжаете без карантина, когда имеете временную или постоянную регистрацию в Словении", - сообщило правительство в Twitter.
Словенский кабмин также настоятельно рекомендует гражданам ношение маски в помещениях, где расстояние между людьми менее 1,5 метра, в транспорте, медицинских учреждениях и домах престарелых, а также в присутствии лиц с респираторными заболеваниями.
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