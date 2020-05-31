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2020-05-31T10:01
https://ria.ru/20200531/1572240539.html
Более 50 россиян вылетели из Афин в Москву
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РИА Новости

Более 50 россиян вылетели из Афин в Москву

10:01 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
АФИНЫ, 31 мая - РИА Новости. Более 50 граждан России вылетели в воскресенье в Москву из Афин последним вывозным рейсом, сообщило посольство России в Греции.
"Утром 31 мая из Афин в Москву вылетел самолёт авиакомпании Aegean, который доставит в Россию 52 росгражданина и двух иностранцев - членов семей россиян. Это третий подобный рейс из Греции. Им вывезены последние из наших граждан, обратившиеся за содействием в возвращении на родину в условиях прекращения регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса", - говорится в комментарии посольства.
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По информации дипмиссии, на этот раз большинство пассажиров - жители регионов юга России, прорабатывается вопрос их последующей доставки из Москвы к месту проживания, в том числе организации спецрейса из столицы в один из городов юга страны.
"Есть и граждане, проживающие в Сибири, на Дальнем Востоке, других регионах. В числе пассажиров - семьи с детьми, в том числе тяжелобольной ребенок, находившийся здесь на реабилитации. Также два моряка, для которых греческой стороной были выданы специальные разрешения на сход на берег", - сообщили в посольстве.
Для доставки в афинский аэропорт российских граждан, находившихся в северных районах Греции, греческим предпринимателем Борисом Музенидисом был бесплатно предоставлен автобус из Салоник, сказали в дипмиссии.
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"Благодарим власти Греции за помощь в своевременном решении всех вопросов, связанных в подготовкой вывозного рейса", - говорится в комментарии.
До этого были организованы два вывозных рейса – 27 апреля и 21 мая, ими в Россию вернулись около 190 россиян.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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