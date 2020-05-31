В Госдуме назвали испытания украинских ракет тактикой запугивания крымчан

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости, Федор Дмитриев. Разочаровавшись в эффективности западных санкций против России, Украина перешла к тактике запугивания крымчан своими вооружениями, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Ранее сообщалось, что на Украине были проведены испытания двух противокорабельных ракет "Нептун", которые поразили цели на значительном удалении от берега: 85 и 110 километров. Испытания проводились на полигоне Алибей в Одесской области.
Бальбек заявил РИА Новости, что Украина не оставила мыслей о силовом возвращении Крыма и активно работала над совершенствованием наступательных видов вооружений.
"Мы видим, что Украина все производственные мощности бросила на создание наступательных ракетных вооружений. Проведение испытаний крылатых ракет в то время, когда Киев говорит о миролюбии и заботе о своих якобы гражданах, проживающих в Крыму, - это наглая ложь и беспардонный цинизм. Это тактика запугивания крымчан, мол, смотрите, наши ракеты и до Крымского моста долетят, и до промышленных и стратегических объектов полуострова", - отметил парламентарий.
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Вместе с тем, он выразил уверенность, что российские войска могут обнаружить и уничтожить любую цель, которая будет представлять опасность для полуострова.