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В Госдуме назвали испытания украинских ракет тактикой запугивания крымчан
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РИА Новости

В Госдуме назвали испытания украинских ракет тактикой запугивания крымчан

10:00 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости, Федор Дмитриев. Разочаровавшись в эффективности западных санкций против России, Украина перешла к тактике запугивания крымчан своими вооружениями, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Ранее сообщалось, что на Украине были проведены испытания двух противокорабельных ракет "Нептун", которые поразили цели на значительном удалении от берега: 85 и 110 километров. Испытания проводились на полигоне Алибей в Одесской области.
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Бальбек заявил  РИА Новости, что Украина не оставила мыслей о силовом возвращении Крыма и активно работала над совершенствованием наступательных видов вооружений.
"Мы видим, что Украина все производственные мощности бросила на создание наступательных ракетных вооружений. Проведение испытаний крылатых ракет в то время, когда Киев говорит о миролюбии и заботе о своих якобы гражданах, проживающих в Крыму, - это наглая ложь и беспардонный цинизм. Это тактика запугивания крымчан, мол, смотрите, наши ракеты и до Крымского моста долетят, и до промышленных и стратегических объектов полуострова", - отметил парламентарий.
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
18 апреля, 04:09
Турчинов похвастался созданием "ракетного щита" Украины
Вместе с тем, он выразил уверенность, что российские войска могут обнаружить и уничтожить любую цель, которая будет представлять опасность для полуострова.
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Р-360Руслан БальбекГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
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