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РИА Наука
2020-05-31T20:55
https://ria.ru/20200531/1572240205.html
Маск назвал запуск Crew Dragon поводом человечеству для гордости
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РИА Новости

Маск назвал запуск Crew Dragon поводом человечеству для гордости

09:56 31.05.2020 (обновлено: 20:55 31.05.2020)
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© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Человечество может гордиться запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, заявил глава SpaceX Илон Маск.
"Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь", — заявил Маск.
Он уверен, что это станет "первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией".

Батут

После успешного запуска исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос", Герой России Сергей Крикалев поздравил американских коллег. По его словам, это открывает новый этап в пилотируемой программе — мировой космической программе, программе МКС.
"Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе", — добавил он.
В свою очередь, Илон Маск на брифинге после старта Crew Dragon сказал: "Батут работает". Он объяснил это "шуткой для посвященных".
Это отсылка к словам бывшего вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который в 2014 году после усиления санкций предложил доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.
"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", — заявил он.

Полет Endeаvor

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал в 22.22 мск субботы. На борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Его стыковка с МКС намечена на 17.29 мск в воскресенье.
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Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершенным частной компанией, и первым для США за почти десять лет.
Соединенные Штаты лишились возможности отправлять людей в космос в 2011 году, когда свой срок отслужил последний корабль серии Space Shuttle. Одним из его пилотов был астронавт НАСА Дуглас Херли, который и возглавил экипаж Crew Dragon.
Своему новому кораблю астронавты дали имя Endeavor (стремление, прорыв). Именно так назывался шаттл, на котором Херли и Бенкен совершили свой первый полет.
Традиция давать имена зародился в 60-х годах — в первую пилотируемую программу США "Меркурий".
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Crew Dragon

Crew Dragon состоит из герметичной капсулы для перевозки людей и отделяемого служебного модуля. В капсулу встроены маневровые двигатели Draco и двигатели SuperDraco для аварийного спасения.
Корабль способен перевозить на орбиту Земли до семи человек.
Специально для экипажа Crew Dragon разработали новый защитный костюм. Он значительно легче привычных комбинезонов, но предназначен для ношения только внутри корабля.
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РИА НаукаЗапуск Crew Dragon к МКСИлон МаскКосмосSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаSpaceX
Популярные комментарии
Маску стоит сказать старую присказку, которую пишут на стенке писсуара: не льсти себе, подойди поближе. Запуск драгона это успех, но это успех пилотируемой астронавтики США. За весь мир не стоит ему вписываться - мы задачу вывоза на орбиту людей решили еще 50 лет назад. А США и Маск - ее еще не решили. Они только сделали первый шаг к этому.
31 мая, 11:26
Вас Мих
173100013
Не контролируемая свобода это уже несвобода.Входишь в русский Яндекс и оболдеваешь_сплошному негативу о Россие и власти в стране.Алгоритм Яндекса ведет вас прямиком к вашей же тупорыло-примитивной антирусской прессе,и антирежимным пабликам чернящим свою же страну.Ни в одной нормальной стране мира этого нет.ни в Германии, ни во Францие,даже в Штатах.Это купируется на корню и интеллигентно-изощрённо преследуется невидимым механизмом воздействия даже если это частный бизнес…Эхо Москвы-беспредел откровенных мерзавцев а в Россие это возможно!Во Францие их давно подверглиб остракцие и разделались по частям жесточайшим образом.Кстати очень многие из движения жёлтых жилетов ещё сидят….и ничего.Ей богу,создаётся впечатление что сама власть разрушает страну по какой то необьяснимой наивной глупости!!!и примитивного понимания свободы-которой по сути нет нигде,а есть только та которая дозволена.К примеру французский орган цензуры:Консей Суперьёр Аудиовизуель жёстко поставит на место любого журнал
31 мая, 11:41
Sel Tcheiz
16610108
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