Маск назвал запуск Crew Dragon поводом человечеству для гордости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Человечество может гордиться запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, заявил глава SpaceX Илон Маск.
"Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь", — заявил Маск.
Он уверен, что это станет "первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией".
Батут
После успешного запуска исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос", Герой России Сергей Крикалев поздравил американских коллег. По его словам, это открывает новый этап в пилотируемой программе — мировой космической программе, программе МКС.
"Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе", — добавил он.
Обращение исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева по случаю успешного пуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту pic.twitter.com/Jd5I728Pza— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2020
В свою очередь, Илон Маск на брифинге после старта Crew Dragon сказал: "Батут работает". Он объяснил это "шуткой для посвященных".
Это отсылка к словам бывшего вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который в 2014 году после усиления санкций предложил доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.
"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", — заявил он.
Полет Endeаvor
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал в 22.22 мск субботы. На борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Его стыковка с МКС намечена на 17.29 мск в воскресенье.
Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершенным частной компанией, и первым для США за почти десять лет.
Соединенные Штаты лишились возможности отправлять людей в космос в 2011 году, когда свой срок отслужил последний корабль серии Space Shuttle. Одним из его пилотов был астронавт НАСА Дуглас Херли, который и возглавил экипаж Crew Dragon.
Своему новому кораблю астронавты дали имя Endeavor (стремление, прорыв). Именно так назывался шаттл, на котором Херли и Бенкен совершили свой первый полет.
Традиция давать имена зародился в 60-х годах — в первую пилотируемую программу США "Меркурий".
Crew Dragon
Crew Dragon состоит из герметичной капсулы для перевозки людей и отделяемого служебного модуля. В капсулу встроены маневровые двигатели Draco и двигатели SuperDraco для аварийного спасения.
Корабль способен перевозить на орбиту Земли до семи человек.
Специально для экипажа Crew Dragon разработали новый защитный костюм. Он значительно легче привычных комбинезонов, но предназначен для ношения только внутри корабля.