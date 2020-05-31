Маск назвал запуск Crew Dragon поводом человечеству для гордости

"Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь", — заявил Маск.

Он уверен, что это станет "первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией".

Батут

После успешного запуска исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" , Герой России Сергей Крикалев поздравил американских коллег. По его словам, это открывает новый этап в пилотируемой программе — мировой космической программе, программе МКС.

"Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе", — добавил он.

Обращение исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева по случаю успешного пуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту pic.twitter.com/Jd5I728Pza — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2020

В свою очередь, Илон Маск на брифинге после старта Crew Dragon сказал: "Батут работает". Он объяснил это "шуткой для посвященных".

Это отсылка к словам бывшего вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который в 2014 году после усиления санкций предложил доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", — заявил он.

Полет Endeаvor

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал в 22.22 мск субботы. На борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Его стыковка с МКС намечена на 17.29 мск в воскресенье.

Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершенным частной компанией, и первым для США за почти десять лет.

Соединенные Штаты лишились возможности отправлять людей в космос в 2011 году, когда свой срок отслужил последний корабль серии Space Shuttle. Одним из его пилотов был астронавт НАСА Дуглас Херли, который и возглавил экипаж Crew Dragon.

Своему новому кораблю астронавты дали имя Endeavor (стремление, прорыв). Именно так назывался шаттл, на котором Херли и Бенкен совершили свой первый полет.

Традиция давать имена зародился в 60-х годах — в первую пилотируемую программу США "Меркурий".

Crew Dragon

Crew Dragon состоит из герметичной капсулы для перевозки людей и отделяемого служебного модуля. В капсулу встроены маневровые двигатели Draco и двигатели SuperDraco для аварийного спасения.

Корабль способен перевозить на орбиту Земли до семи человек.