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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

09:49 31.05.2020 (обновлено: 10:09 31.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дождь, ветер порывами 13-18 метров в секунду и местами гроза ожидаются до конца воскресенья в столице, сообщается на сайте ГУМЧС по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет до конца суток 31 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует соблюдать скоростной режим, не находиться у водоемов при грозе, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Женщина с зонтом в Москве
27 мая, 10:16Распространение нового коронавируса
Названа погода, способствующая распространению коронавируса
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