Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дождь, ветер порывами 13-18 метров в секунду и местами гроза ожидаются до конца воскресенья в столице, сообщается на сайте ГУМЧС по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет до конца суток 31 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует соблюдать скоростной режим, не находиться у водоемов при грозе, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.